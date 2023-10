Hilariteit bij Vandaag Inside over Weghorst: 'Zou niet met hem op één kamer willen liggen'

heeft geen goede beurt gemaakt met zijn interland tegen Griekenland (0-1). De spits miste een strafschop en liet zich nét iets te fanatiek zien. De heren van Vandaag Inside hebben zich geërgerd aan de te ijverige spits.

De strafschop van Weghorst tegen Griekenland werd besproken in de talkshow dinsdagavond. "Je hebt er niet veel aan als Wout ze op de training wel binnenschiet", reageerde René van der Gijp op de misser vanaf elf meter van Weghorst. Johan Derksen had zich ook zitten ergeren. "Wout moet niet zo ontzettend overdreven doen, na alles."

De Snor noemt vervolgens een aantal voorbeelden. "Het juichen na afloop is overdreven. Hij heeft een Zuid-Amerikaans team gezien waar ze met de hand op het hart staan bij het volkslied. Dat doet hij dan ook. Er staan elf spelers, maar een met de hand op het hart. Dat is Wout weer", aldus de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International. "Hij slaat in alles door."

Presentator Wilfred Genee stelt dat Weghorst een man is met een enorme belevenis. "Hij gaat er volledig voor", zei Genee, die de beelden zag van het doelpunt van Virgil van Dijk, die gezoend wordt door Weghorst. "Ze moesten hem operatief verwijderen van Virgil van Dijk. De dokter is erbij gekomen om hem eraf te halen. Wout heeft niet meer losgelaten." Van der Gijp: "Hij heeft zelfs bij Van Dijk geslapen. Wout is blij."

De bevlogenheid van Weghorst is gigantisch, concludeert iedereen aan tafel, zo ook Özcan Akyol. "Hij is een heel intense jongen. Het lijkt me niet leuk om met hem op de kamer te slapen. Heel intens. Dan gaat hij ook over God praten, hij is van de bijbel. Hij laat niet los en wil je bekeren." Weghorst werd een half uur voor het einde naar de kant gehaald door bondscoach Ronald Koeman tegen Griekenland.