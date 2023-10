'Hoe Giménez af te stoppen? Gewoon schoppen, heel hard schoppen'

en staan zaterdagavond (mogelijk) voor de zware taak om af te stoppen. De centrale verdedigers van Vitesse weten dat zij tot de tanden toe bewapend moeten zijn om de spits van Feyenoord van scoren af te houden.

Giménez beleeft vooralsnog een topseizoen en staat na acht wedstrijden in de Eredivisie op twaalf doelpunten. Hendriks is zaterdagavond mogelijk de aangewezen persoon om de Mexicaanse spits af te stoppen. Phillip Cocu heeft in het centrum van de verdediging plek voor twee verdedigers en moet kiezen tussen Nicolas Isimat-Mirin, Dominik Oroz en Hendriks.

Artikel gaat verder onder video

Hendriks, die door Feyenoord wordt verhuurd aan Vitesse, heeft op het trainingsveld al vaak tegenover Giménez gestaan. "Dat ging vaak wel goed", zegt hij tegen De Gelderlander. "Hij past zijn loopacties aan de positionering van de verdedigers aan. Hij weet ook exact wanneer hij dicht bij het doel moet staan of juist moet uitzakken. Op die zaken moeten wij inspelen."

"Ik heb ook wel ideeën hoe hem uit te schakelen, maar dat ga ik nu niet verklappen, haha", gaat Hendriks verder. "Duidelijk is dat we één-tegen-éénsituaties moeten voorkomen. Die kunnen dodelijk zijn. Als je compact staat, dicht bij elkaar, geef je altijd minder kansen weg."

Isimat-Mirin heeft ook wel een idee hoe Giménez afgestopt kan worden. "Haha, nou, gewoon schoppen. Gewoon heel hard schoppen. Nee, ik maak een grapje. Haha. We moeten gewoon alles geven. We zullen de beelden goed bestuderen en een strijdplan bedenken. Giménez schiet makkelijk. Met links en rechts, hè. Hij is sterk in het strafschopgebied. Snel. Dat wordt zaterdag hard werken voor ons, haha."