Hugo Borst heeft spijt van spijkerharde kritiek: 'Zat in mijn midlifecrisis'

Hugo Borst heeft spijt van zijn spijkerharde kritiek op Dick Advocaat tijdens het EK 2004. De journalist zat naar eigen zeggen deels in zijn midlifecrisis en ging in de uitzending van Vandaag Inside door het stof voor zijn gedrag bijna twintig jaar eerder. “Dat was te scherp”, erkende Borst in het tv-programma. “Ik was pas net op tv en had enorme geldingsdrang.” Inmiddels is het bijgelegd met De Kleine Generaal, die weet dat Borst spijt heeft van zijn actie.