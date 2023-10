Borst: 'Hij kan er geen tyfus van, het is verdacht dat deze speler door Ajax is gekocht'

Hugo Borst had zondag al na een kwartier door dat het schier onmogelijk zou worden voor Ajax om AZ te verslaan. De journalist schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat iedere Ajacied onder zijn kunnen presteerde. De blik van Borst bleef tijdens de wedstrijd vooral hangen op .

Medic was tegen AZ de vervanger van Josip Sutalo, die zich vanwege rugproblemen had afgemeld bij Maurice Steijn. "Ik hoorde mezelf in de tweede helft beweren dat de Kroaat er geen ene tyfus van kan. Beter was geweest om netjes te beweren dat de beste man bijna alle ballen breed en terug speelde en, als hij eens indribbelde of inpasste, het er lachwekkend of hopeloos uitzag", aldus Borst. "Medic kan niet verdedigen, hij kan niet opbouwen, hij kan niet voetballen. Het is verdacht dat deze speler door Ajax is gekocht."

Artikel gaat verder onder video

Borst vraagt zich af waar de val van Ajax eindigt. "Met degradatie? Over twee weken speelt de nummer 18 (FC Utrecht) tegen de nummer 16 (Ajax). Veel mensen vinden dat humor. Maar is het leuk om te dansen op een graf?", vraagt Borst zich af. "Wederopstandingen bestaan. Erg benieuwd wat mastodonten als Louis van Gaal en Michael van Praag vinden hoe dat zou kunnen. En of het eerder kan dan rond Pasen. En hoe dat dan moet gebeuren. Overwegen ze de trainer te ontslaan? Zou het dan beter gaan? Of iemand erboven? Henk ten Cate, Danny Blind? Krijgen die de rotzooi die Sven Mislintat kocht wel aan de praat?"

Het is vooralsnog onduidelijk of Steijn ook na de interlandperiode bij Ajax aan het roer staat. De trainer moet volgens Valentijn Driessen deze week een 'examen' afleggen bij Louis van Gaal. Het gesprek tussen Steijn en Van Gaal vindt naar verluidt maandag of dinsdag al plaats.