Hugo Borst: 'Zijn gebit ziet er wat onverzorgd uit, maar hij moet een stevige operatie ondergaan'

Sparta Rotterdam-trainer Jeroen Rijsdijk is binnenkort mogelijk meerdere dagen uit de roulatie. Volgens Hugo Borst zal Rijsdijk een operatie ondergaan aan zijn gebit. Hij mist op dit moment een deel van zijn voortand.

Borst, een van 's lands bekendste Sparta-supporters, spreekt geregeld met Rijsdijk. Hij heeft hem een keer gevraagd naar zijn gebit. "Het is een medisch verhaal. Je denkt: joh, doe eens wat aan je gebit. Maar dat is een heel moeilijk verhaal. Het is een stevige operatie die gedaan moet worden om het allemaal in orde te krijgen. Ik geloof dat hij het wel een keer gepland heeft", aldus Borst bij De Eretribune op ESPN.

© ProShots

Artikel gaat verder onder video

"Hij zei: ‘Goed dat je het me vraagt, want het wordt me weleens vaker gevraagd.’ Het lijkt alsof het niet verzorgd is. Maar het is een ingreep die ervoor zou zorgen dat hij er een paar dagen uit ligt. Volgens mij gaat dat wel gebeuren", vervolgt de analist, die Sparta zaterdag met 2-0 zag winnen van RKC Waalwijk. De Rotterdammers staan op basis van het doelsaldo zesde, maar hebben evenveel punten als nummer vijf Go Ahead Eagles. Toch denkt Borst dat Sparta lager gaat eindigen dan vorig seizoen, toen het zesde werd.

"Ik moet het nog wel zien over het gehele seizoen. Ik vind het broos. Omdat Sparta echt wel minder is dan vorig seizoen, moet ik het nog zien", aldus Borst. "Ik geloof dat ze niet zo hoog zullen eindigen als vorig jaar. Ze hebben ongeveer een miljoen gepakt voor Van Crooij, maar daarmee lever je wel twintig doelpunten in. Ook Mijnans is verkocht. Dat was voor 1,9 miljoen, Sparta beweert dat het via bonussen nog 2,3 of 2,4 miljoen kan worden, maar ik heb het gevoel dat hij nog wat meer waard was."