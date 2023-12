Ziedende Jeroen Rijsdijk schiet uit zijn slof en pakt eigen spelers keihard aan

Sparta Rotterdam-trainer Jeroen Rijsdijk is woedend over het spel wat zijn ploeg woensdagavond heeft laten zien in de verloren bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag (2-0). De oefenmeester is van mening dat zijn ploeg volledig door de ondergrens is gezakt en schaamt zich daarvoor,

Vol emotie verschijnt de trainer van de nummer zeven van de Eredivisie voor de camera na de verloren wedstrijd in Den Haag. ADO Den Haag was over de gehele wedstrijd sterker dan zijn ploeg, constateert Rijsdijk: "ADO heeft zwaar terecht gewonnen, van de basis van Sparta, die afgelopen zondag tegen FC Twente (2-2) een fantastisch prestatie heeft geleverd. Die (zakken met elkaar vandaag zwaar door het ijs. Als je ziet hoe wij vandaag hebben gespeeld, dat is echt schandalig. En dan druk ik me echt zacht uit", zegt Rijsdijk, bij wie het stoom uit zijn oren komt.

Vanaf de eerste minuut zag de opvolger van Maurice Steijn een zwak Sparta in het Bingoal Stadion: "Als je kijkt hoe wij beginnen, dat slaat natuurlijk nergens op. Ik moet die goal nog terugzien, maar volgens mij was het dat gewoon lachwekkend. "Ik kan bijna geen uitzondering noemen die niet door de ondergrens is gezakt. Dan verlies je van ADO, dan ben je gewoon uit het bekertoernooi geknikkerd door een KKD-ploeg. Dat is gewoon om je kapot te schamen", besluit de trainer.