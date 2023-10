Ibrahimovic: 'Ik weet niet of zijn verleden bij Ajax voor hem pleit'

is dinsdag 42 jaar geworden en op zijn verjaardag is een interview verschenen waarin hij zich onder meer uitlaat over Erik ten Hag. In gesprek met opiniemaker Piers Morgan betwijfelt Ibrahimovic of Ten Hag de juiste man is voor Manchester United.

“De nieuwe trainer, waar kwam die vandaan? Ajax. Ik kwam ook van Ajax”, legt Ibrahimovic uit. “Ajax is een club met veel talent, ze hebben de grootste talenten. Maar ze hebben geen grote sterren. Wat voor ervaring heeft deze trainer? Omgaan met jonge talenten.” Bij United heerst echter een andere mentaliteit, legt de gestopte aanvaller uit. “Daar heb je andere spelers. Dat zijn normaal gesproken grote sterren.”

“Ik weet dus niet of zijn ervaring bij Ajax voor hem pleit”, vervolgt Ibrahimovic over Ten Hag. “Dit is een nieuwe situatie. En dan is er boven hem nog een vacüum, hij krijgt geen hulp met de ploeg. Dat is wat ik in de kranten lees. Ik ben niet op de hoogte van alles wat er gebeurt, maar het is een groot verschil om bij Ajax of Manchester United te werken. Er komt een andere benadering van de spelers bij kijken.”

Toch wijst Ibrahimovic niet alleen naar Ten Hag als verklaring voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. “Ik vind het niet de schuld van de trainer. Die ervaring moet nog komen. Iedereen draagt verantwoordelijkheid bij United, niet alleen de trainer. Manchester United is een club die om alle prijzen moet strijden, daar is een plan en een project voor nodig. Dat moet je niet opzijschuiven als het minder gaat. Je gelooft erin of niet.”

Ten Hag heeft meer tijd nodig om de omgangsvormen met grote sterren onder de knie te krijgen, zo zegt Ibrahimovic. De trainer lag in de clinch met bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho. “Maar bij grote clubs moet je meteen presteren, er is nauwelijks tijd om ervaring op te doen. Voor jou tien anderen. Toen ik bij Milan zat, was er ook helemaal geen tijd. De vraag is: hoeveel tijd krijgt een trainer? Dat is aan de eigenaars. De fans hebben niet zoveel geduld. Die willen wedstrijden winnen en dat snap ik.”