'Ik vertrok bij Ajax vanwege de A12 en de A2, het irriteerde me enorm'

Theo Janssen heeft een rijke loopbaan achter de rug en is momenteel assistent-trainer van Vitesse. De voormalig middenvelder blikt in gesprek met FCUpdate terug op zijn carrière, die hem bracht bij Vitesse, KRC Genk, FC Twente en Ajax.

In het interview vertelt Janssen waarom hij Ajax al na één jaar verliet. Hij speelde in het seizoen 2011/12 voor de Amsterdammers en veroverde de landstitel, waarna hij terugkeerde bij Vitesse. “A12, A2”, zegt Janssen cryptisch. Hij licht toe: “Die snelwegen waren ze aan het verbreden toen ik naar Ajax ging. Dat zorgde ervoor dat ik iedere dag drie uur onderweg was naar Ajax en op de terugweg ook nog twee uur. Na een jaar was ik er klaar mee.”

Artikel gaat verder onder video

Het ‘irriteerde’ Janssen dat hij zo veel in de auto zat. Toch wilde hij niet in de buurt van de hoofdstad gaan wonen. “Ik vind Amsterdam leuk voor een dag of twee. Het is daar zo druk. Zoveel mensen, zoveel toeristen, zoveel chaos. Ik houd van rust.”

In het volledige interview verklapt Janssen ook waarom hij nooit voor Feyenoord heeft gespeeld en gaat hij in op kritiek op zijn overgewicht. Bekijk het interview via YouTube of in onderstaande video.