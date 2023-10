Instagram verraadt onvrede bij Ajax weer: vertrekker liket vertrekbericht Steijn

Het ontslagbericht van Maurice Steijn bij Ajax is bij sommige voetballers in goede aarde gevallen. Voormalig Ajax-speler , die deze zomer de deur achter zich dicht trok, gaf het bericht van het vertrek van de coach een like op Instagram.

Dat blijkt uit het bericht op Instagram, waar Daramy een hartje voor over had op het bericht dat Steijn vertrekt bij Ajax. Daarmee heeft de vertrokken buitenspeler niet geleerd van de ophef die er eerder dit jaar ontstond na het vertrekbericht van technisch directeur Sven Mislintat, het bericht dat een like kreeg van Brian Brobbey en Steven Bergwijn en ook oud-spelers Noa Lang, Owen Wijndal, Daley Blind, Calvin Bassey en Dusan Tadic. In totaal kreeg het bericht over Steijn al bijna negentigduizend likes, een stuk meer dan het gemiddelde bericht van het Instagram-bericht van Ajax.

Verder viel een aantal oplettende gebruikers van X ook nog op dat Ajax-talent Gabriel Misehouy het bericht dat Dave Vos aansluit bij de technische staf van het eerste team, dat onder begeleiding blijft staan van Hedwiges Maduro, leuk vond. Een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers werkt met Vos samen bij het beloftenteam en lijkt enthousiast over zijn coach.

Mo Daramy is een van ons pic.twitter.com/eybsyNcctV — Riemer (@ibrariemovic) October 23, 2023