'Je kunt bij Ajax niet spreken van messen in de rug, ze komen gewoon van voren'

Kees Luijckx heeft geen medelijden met Maurice Steijn. De ontslagen trainer van Ajax had naar verluidt willen blijven, maar alleen als Steven Berghuis en assistent Hedwiges Maduro zouden vertrekken. Het tweetal zou Steijn ‘in zijn ogen een mes in de rug hebben gestoken’, meldde De Telegraaf, maar volgens Luijckx is verraad aan de orde van de dag in Amsterdam.

“Laten we nu geen medelijden gaan hebben over een mes in de rug bij Steijn. Iedereen steekt elkaar daar een mes in de rug”, stelt de analist van ESPN zaterdagavond bij De Eretribune. “Je kunt het bijna geen mes in de rug noemen, omdat ze gewoon van voren erin worden gestoken. Eerst Steijn bij Mislintat, ook bij Maduro schijnt het nu zo te zijn. Je zou het ook natrappen kunnen noemen. Ik heb in ieder geval geen medelijden met wat men elkaar daar aandoet.”

Steijn voelde zich bedrogen door Maduro, mogelijk omdat Maduro met Almere City-psychologe Annemieke Zijerveld heeft gesproken over de situatie bij Ajax. Zijerveld liet bij NPO Radio 1 weten een gebrek aan leiderschap te zien bij Ajax. In de studio van ESPN ontstond een felle discussie tussen Luijckx en Hugo Borst over de rol die Zijerveld vertolkt zou hebben en over de verantwoordelijkheid die Maduro al dan niet draagt voor het incident. Lees daarover meet in dit artikel.