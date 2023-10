Jerdy Schouten is één trainer heel erg dankbaar: 'Zonder hem was ik misschien niet in het profvoetbal terechtgekomen'

PSV-middenvelder heeft zich snel aangepast bij PSV. De 26-jarige spelverdeler kwam afgelopen zomer over van het Italiaanse Bologna en heeft zich zonder enige moeite in de basis van de ploeg van trainer Peter Bosz gespeeld. Eerder in zijn carrière, bijvoorbeeld in de jeugdopleiding van ADO Den Haag, was het niet allemaal rozengeur en maneschijn voor de middenvelder, die één trainer aanwijst die hem in zijn loopbaan enorm heeft geholpen.

Onder Peter Bosz heeft Schouten zich, mede door het vertrek van Ibrahim Sangaré, snel in de basis gespeeld. De middenvelder past zich moeiteloos aan aan het niveau en wordt vooral geprezen voor de hoeveelheid rust die hij in het veld uitstraalt. Schouten is tevreden over de start van PSV, maar heeft hoge ambities: "We willen in de ­eredivisie nu doorpakken en internationaal moet er nog een tandje bij. Ik voel me klaar voor het blok dat gaat komen en heb het lichaam rust kunnen geven", aldus de in Hellevoetsluis geboren voetballer in het Algemeen Dagblad. Schouten hoefde zich afgelopen week niet te melden bij het Nederlands elftal.

Hoe snel Schouten zich bij PSV aanpast, zo veel moeite had hij om in de jeugdopleiding van ADO Den Haag uit te blinken. Schouten stond er in de 019 van de Haagse club niet heel goed op bij andere clubs in Nederland: "Op die leeftijd wordt heel veel naar snelheid en kracht gekeken. Ik zat bij ADO onder 19 niet eens in de top 10 van mijn elftal. Ik was ook klein, als gezegd een beetje lui en denk dat ze dat meer zagen dan de dingen die ik wel goed deed. Andere jongens waren beter in de jeugd of belangrijker voor het team", zegt Schouten.

Wel is de middenvelder één trainer bijzonder dankbaar hoe hij in zijn periode bij ADO Den Haag met Schouten is omgegaan: Aleksandar Rankovic. Onder deze oefenmeester, die in het verleden ook assistent was bij Sparta en FC Utrecht, leerde de 26-jarige speler verdedigend te denken in het veld: "Hij maakte van mij voor het eerst een topsporter en wond nergens doekjes om. Zonder hem was ik inderdaad misschien niet eens in het profvoetbal terechtgekomen. Zo zie je maar hoe afhankelijk je soms van iets of iemand kunt zijn", besluit Schouten.