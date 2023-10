Johan Derksen heel mild voor Ajax en Steijn, maar komt ook tot enorm pijnlijke conclusie

Johan Derksen is opvallend mild over het optreden van Ajax op bezoek bij AEK Athene. Waar de supporters behoorlijk kritisch waren op het optreden van de ploeg van Maurice Steijn, zag Derksen juist een hoop aanknopingspunten. Dat hij dat zag, was indirect juist weer een enorme belediging.

“Ik vond ze helemaal niet zo slecht”, was Derksen opvallend mild voor de Amsterdammers na het gelijkspel tegen AEK Athene (1-1). Op de vraag of het lek boven is, reageerde de Snor niet direct enthousiast in de warming-up van Vandaag Inside. “Maar dit wel leuk voor de trainer. Niet slecht voor een middenmoter van de Eredivisie”, deelde de voormalig hoofdredacteur ook een sneer uit aan de Amsterdammers. Als hij het op die manier heeft beoordeeld, is dat indirect ook een behoorlijk belediging.

In de studio bij ESPN waren de analisten beduidend minder positief. Kees Kwakman zag aan de bal bijzonder weinig aanknopingspunten bij Ajax. “Er was gewoon géén positiespel”, was de keiharde conclusie van Kwakman. “We hadden het er vooraf over dat Ajax minder moet weggeven. En dat de ruimtes kleiner moeten worden. Dat zou je met elke selectie voor elkaar moeten krijgen. Ajax kan niet elke wedstrijd 24 doelpogingen tegenkrijgen”, gaf Kwakman juist directe kritiek aan het adres van Steijn.

Ook Dick Advocaat en Kees Jansma kwamen tot een heel andere conclusie. “Ze mogen blij zijn dat het 1-1 geworden is en niet 2-1 of 3-1”, analyseerde Advocaat, die de Grieken veel sterker vond dan Ajax. “Ik vind het jammer dat ik het weer moet zeggen, maar ik vond het niet veel wat Ajax liet zien”, was de harde kritiek.