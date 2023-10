John van ’t Schip sprak op eerste werkdag bij Ajax met ‘twee spelers met grote naam’

John van ’t Schip werd maandag officieel gepresenteerd als interim-trainer van Ajax. De nieuwe eindverantwoordelijke van de hekkensluiter van de Eredivisie sprak op zijn eerst werkdag als eerste met en . Dat onthult hij maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport.

Van ’t Schip benadrukt het belang van beide spelers. “Ik denk dat het belangrijk is om te horen wat die jongens voelen en te vertellen hebben. Het is belangrijk dat je juist praat met jongens met een wat grotere naam: in dit geval Bergwijn en Berghuis”, zegt de oefenmeester. “Zij zijn de jongens waar je nu mee gaat beginnen en die een belangrijke rol in het elftal hebben. Hun rol moet ook groter worden, want je staat niet voor niks op de positie waar je nu staat.”

Van ’t Schipt benadrukt dat hij vertrouwen heeft in Bergwijn als aanvoerder, ondanks dat de buitenspeler in het gesprek met de coach heeft aangegeven geen prater te zijn. “Ik heb hem gezegd dat het niet waar is dat ik hem niet als aanvoerder wil. Uit het gesprek met Bergwijn kwam naar voren dat hij verantwoordelijkheid neemt. Hij geeft zelf toe dat hij niet de persoon is die graag praat, maar hij is wel iemand die binnen de groep bezig is om anderen te helpen. Ik ben ervoor om hem daarbij te helpen.”

“Je moet het vuurtje aanwakkeren zodat iedereen elkaar beter maakt. Uiteraard moet je elkaar wel de waarheid zeggen, maar in deze fase hebben de jongens allemaal ook een beetje liefde nodig. En daarnaast moet de zweep er soms ook overheen. Die balans moeten we gaan vinden”, vervolgt Van ’t Schip, die daarbij een belangrijke rol ziet weggelegd voor Bergwijn en Berghuis. “Zij, met wie ik vandaag heb gesproken, zijn daar gewoon ongelooflijk belangrijk in. Zij zijn de jongens met ervaring, ze hebben overal gespeeld. Zij moeten een belangrijke rol gaan vervullen de komende maanden.”