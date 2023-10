Julian Brandt helpt Malen en Dortmund in jubileumduel fraai aan koppositie Bundesliga

Borussia Dortmund heeft - in ieder geval voor even - de koppositie in de Bundesliga overgenomen door een 1-0 thuiszege op Werder Bremen. In zijn driehonderdste wedstrijd op het hoogste niveau in Duitsland groeide op fraaie wijze uit tot matchwinner.

Donyell Malen had andermaal een basisplaats bij BVB, hij begon rechts voorin de driemansaanval waarin Niclas Füllkrug andermaal de voorkeur kreeg boven Sébastien Haller. De spits kwam afgelopen zomer juist over van Werder en was in de voorbije interlandperiode trefzeker in beide oefenduels van de Duitse nationale ploeg, tegen de Verenigde Staten (1-3 winst) en Mexico (2-2). Brandt startte op de linkerflank.

Halverwege de tweede helft zorgde de oud-speler van Bayer Leverkusen voor het hoogtepunt van de avond. Na een slimme steekpass van Emre Çan stiftte hij met veel gevoel de enige treffer van het duel over Werder-doelman Michael Zetterer.

Door de zege klimt Dortmund in ieder geval voor even over koploper Bayer Leverkusen heen naar de koppositie in de Bundesliga. De ploeg van trainer Edin Terzic heeft nu twintig punten verzameld uit acht duels, eentje meer dan de ploeg van Jeremie Frimpong, al speelden Die Werkself een wedstrijd minder. Leverkusen kan morgen (zaterdag) de koppositie terugpakken op bezoek bij VfL Wolfsburg. Ook VfB Stuttgart, dat achttien punten heeft, kan die dag na het uitduel met Union Berlin weer over Dortmund heen wippen. Nummer vier Bayern Münche heeft zeventien punten en kan zaterdag op bezoek bij FSV Mainz 05 weer gelijk komen met BVB.