Bosz waakt voor Borussia Dortmund-middenvelder: 'Ik hoop dat hij niet speelt morgen'

Peter Bosz is op zijn hoede voor . De trainer van PSV sprak maandagmiddag tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel met Borussia Dortmund vol bewondering over de middenvelder met wie hij een gedeeld verleden heeft in Duitsland. Bosz hoopt stiekem dat Brandt dinsdagavond niet op de grasmat van het Philips Stadion staat.

Bosz laat weten 'heerlijk' te hebben gewerkt met Brandt. "Een geweldige speler”, legt de trainer uit tijdens de persconferentie, terwijl hij vooruitblikt op het tweeluik met zijn oud-werkgever. “Ik hoop dat hij morgen niet speelt”, grapt Bosz over Brandt. De 27-jarige middenvelder miste twee wedstrijden door ziekte, maakte als invaller zijn rentree tegen SC Freiburg (3-0 zege) op vrijdag 9 februari en speelde afgelopen zaterdag voor het eerst weer de gehele negentig minuten tegen VfL Wolfsburg. Een goede generale was het niet, want Dortmund speelde met 1-1 gelijk.

Bosz gaat nog wat dieper in op de relatie met de Duitse voetbalclub. Hij begon in het seizoen 2017/18 als hoofdtrainer in Dortmund en werd destijds al in december ontslagen. "Het is lang geleden, maar er werken nog een aantal mensen die er toen ook werkten. Dat is leuk om te zien”, laat de zestigjarige coach uit Apeldoorn optekenen. “Het is een tegenstander waar ik veel respect voor heb, maar ik wil ze vooral verslaan”, besluit Bosz.

PSV-linksback Sergiño Dest hoopt dat zijn ploeg na het tweeluik met Borussia Dortmund nog niet is uitgeschakeld in het miljardenbal. "Mijn droom is om ooit de Champions League te winnen. Ik denk dat we nu nog niet zo ver zijn, maar we kunnen daar wel in groeien”, legt Dest uit. “Aan het begin van het seizoen had niemand verwacht dat we er zo voor zouden staan. We hebben nog niet het niveau van voor de winterstop, maar we zijn wel weer die kant op aan het gaan."