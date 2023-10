Jürgen Klopp meldt goed nieuws over Cody Gakpo: Europees onderonsje met Nederlander aanstaande

is donderdagavond inzetbaar in de Europa League-wedstrijd tegen Toulouse. De Liverpool-aanvaller ontbrak afgelopen drie weken wegens een knieblessure die hij opliep in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Jürgen Klopp meldt op een persmoment dat Gakpo weer bij de selectie zit.

De 24-jarige buitenspeler annex spits liep die blessure op toen hij voor de 1-1 tekende tegen The Spurs. Door dat kwetsuur moest Gakpo de recente interlands van Oranje tegen Frankrijk (1-2) en Griekenland (0-1) aan zich voorbij laten gaan. “Cody traint sinds zondag weer met de groep mee en is weer inzetbaar”, waren de woorden van Klopp.

Artikel gaat verder onder video

De oud-PSV’er speelde dit seizoen tot dusverre zeven wedstrijden in de Premier League en scoorde daarin twee keer. In de Europa League kwam Gakpo nog niet in actie. Vorig seizoen verkaste Gakpo in de winterstop voor zo’n 42 miljoen euro naar Liverpool. Tot dusverre kwam de Nederlander 34 wedstrijden in actie voor The Reds.

Klopp kan tegen het Toulouse van Thijs Dallinga geen beroep doen op Andy Robertson. De linksback hoeft nog niet eens te denken aan zijn rentree. De Schot ging recent onder het mes wegens een schouderblessure en moet vermoedelijk nog maanden revalideren.