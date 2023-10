Karim El Ahmadi begint Dit was het Weekend met een voor Ajax zeer pijnlijke constatering

Karim El Ahmadi heeft geen goed woord over voor het optreden van Ajax in de thuiswedstrijd tegen AZ. De Amsterdammers komen al weken slecht voor de dag, maar deden er tegen de Alkmaarders nog een schepje bovenop.

Ajax begon de competitie nog met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo, maar sindsdien gaat het van kwaad tot erger. De ploeg van trainer Maurice Steijn speelde gelijk bij Excelsior en Fortuna Sittard en ging daarna onderuit tegen FC Twente, Feyenoord en AZ. Daardoor vindt Ajax zich momenteel terug op een beschamende zestiende plaats. El Ahmadi wist niet wat hij zondagmiddag zag. “Ik was wel een beetje geschrokken van Ajax. In mijn hele carrière dat ik heb gevoetbald heb ik nog nooit zo’n slecht Ajax gezien”, zei hij in het programma Dit was het Weekend op ESPN.

AZ slaagde er, evenals FC Twente en Feyenoord in de afgelopen weken, in de zwaktes van Ajax bloot te leggen. De Amsterdammers gaven opnieuw enorme ruimtes weg, wat het voor AZ een stuk makkelijker maakte om te voetballen. De formatie van coach Pascal Jansen kwam in de eerste helft weliswaar niet goed voor de dag, maar ging wel met een 0-1 voorsprong rusten. Bij de treffer van Vangelis Pavlidis was het middenveld van Ajax nergens te bekennen. Volgens El Ahmadi zat het verschil tussen Ajax en AZ vooral daarin. “Als je dat vergelijkt met AZ… AZ was in de eerste helft ook niet fantastisch, veel balverlies. Maar ze waren wel met elkaar bezig als team. Ajax leek gewoon los zand.”

Kenneth Taylor: 'Ik kan niet in de toekomst kijken, maar het is inderdaad ongekend'