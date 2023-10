Kenneth Perez ziet vooruitgang bij Ajax: ‘Hij viel altijd om, nu niet meer’

Kenneth Perez ziet verbetering in het spel van Ajax-spits . De 21-jarige Amsterdammer kreeg de afgelopen weken veel kritiek te verwerken, mede omdat zijn club ook slecht presteert. Op bezoek bij RKC Waalwijk maakte Brobbey echter een goede indruk op Perez.

Aan tafel bij Dit was het Weekend van ESPN opende Perez de uitzending met een relaas over Brobbey. "Een paar weken geleden had ik het over zijn manier van afwerken. Hij viel altijd, dat viel mij altijd op. Deze week was er een collega, ik weet even niet meer wie, van ons die zei Brobbey een middelmatige speler is geworden. Ik vind dat juist dat hij vooruit is gegaan in alles wat hij doet." Perez verwees waarschijnlijk naar een recente uitspraak van Willem van Hanegem.

"Het is niet lekker om tegenover hem te staan", voegde Kees Kwakman toe, terwijl Perez verder in ging op het technische gedeelte. "Je moet kijken naar zijn standbeen. Dat staat vast en dan kun je afwerken. Als je standbeen verkeerd staat, ben je nog niet in balans en dan val je. Ik denk dat hij daarop getraind heeft, ik hoop het maar. Dat kan hem helpen in de rest van zijn carrière."

Brobbey was zaterdagavond in Waalwijk goed voor een doelpunt namens Ajax. Dat was zijn derde treffer van het seizoen voor de Amsterdammers. "Zijn loopacties worden steeds beter en hij is beter gaan afwerken. Hij zal nooit een geweldige kopper worden, maar het afwerken gaat beter. Ik heb hem niet een keer zien omvallen. En we zijn natuurlijk op zoek naar progressie", aldus Perez.