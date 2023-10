Kieft analyseert crisis bij Ajax: 'Hij is redelijk aan ieders aandacht ontsnapt'

Wim Kieft denkt dat de positie van Maurice Steijn onhoudbaar is als Ajax niet op korte termijn beter gaat presteren. De komende week is cruciaal voor de toekomst van de 49-jarige trainer, zo schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf.

Met zware uitwedstrijden tegen FC Utrecht, Brighton & Hove Albion en PSV in het verschiet staat de druk er volop bij Ajax, dat slechts zestiende staat in de Eredivisie. "Zeker trainer Maurice Steijn zal dat voelen. Door alle bestuurlijke en organisatorische onrust is hij redelijk aan ieders aandacht ontsnapt. Toch mag je Steijn aanrekenen dat hij slecht georganiseerde teams het veld instuurt en Ajax in zes duels liefst twaalf tegentreffers heeft geïncasseerd. Tegen slechts acht gemaakte doelpunten."

Artikel gaat verder onder video

Steijn moet met Ajax snel de weg omhoog inzetten, stelt Kieft. "Dat zal Ajax' adviseur Louis van Gaal ook vinden. Benieuwd hoe zijn rol richting het eerste elftal wordt komende weken. Misschien laat hij Steijn wel op audiëntie komen zoals Koeman vertelde over zijn tijd als trainer-coach van Ajax. Kan Van Gaal zich dienend opstellen, zijn voetbal-know-how overbrengen en de trainer steunen, dan zou Steijn daar zijn voordeel mee kunnen doen."

Mocht Steijn niet snel gaan presteren met Ajax, dan verwacht Kieft dat er snel een einde komt aan de samenwerking met de trainer. "Ongeacht Louis van Gaal", aldus Kieft. "Bij FC Utrecht zitten ze in hetzelfde schuitje als in Amsterdam. De trainerswissel en de komst van Ron Jans als reddende engel heeft vooralsnog weinig uitgehaald. Maar ze ruiken ongetwijfeld hun kans bij FC Utrecht. Als er één wedstrijd is waarin ze in Utrecht willen pieken, dan is het tegen Ajax. Het wordt een heet weekje in Amsterdam."