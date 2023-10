KNVB wil doorpakken na afname aantal incidenten: 'Kleine groep nepsupporters mag het voetbal nooit verpesten'

De KNVB heeft de cijfers van de Veiligheidsmonitor over het seizoen 2022-23 gepubliceerd. Daaruit blijkt het aantal wanordelijkheden en incidenten in het betaald voetbal is afgenomen ten opzichte van een jaar daarvoor. Toch stelt de voetbalbond dat er nog veel meer moet gebeuren om het aantal incidenten terug te brengen tot naar (of zelfs onder) het niveau van de jaren voor het coronavirus de kop opstak.

In het laatste volledige seizoen voor de coronapandemie, 2018-19, startte de onafhankelijk aanklager betaald voetbal nog tachtig vooronderzoeken naar incidenten in het betaalde voetbal. In 2021-22 lag dit aantal op 179 keer, waarbij aangetekend dat er regelmatig maar beperkt publiek was toegestaan in verband met het virus. Afgelopen seizoen ziet de bond een daling en startte de aanklager 169 (voor)onderzoeken. Ook de politiecijfers laten een daling zien: van 893 incidenten in 2021-22 naar 725 in 2022-23.

Stilgelegd

In april vorig jaar werd na het incident tijdens de halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax besloten de regels bij voorwerpen op het veld verder aan te scherpen. Ajacied Davy Klaassen werd destijds geraakt door een voorwerp dat vanaf de tribunes werd gegooid; sindsdien worden wedstrijden tijdelijk stilgelegd zodra er iets op het veld belandt en helemaal gestaakt als dat daarna nog eens gebeurt. Die laatste maatregel wordt zelfs meteen genomen zodra een speler of official daadwerkelijk geraakt wordt. De bond signaleert dat die maatregel effect heeft gehad: "In de resterende 158 wedstrijden van het seizoen, zijn in totaal 3 wedstrijden op grond van de aangescherpte regels definitief gestaakt. Er is sindsdien fors minder gegooid, met als gevolg dat er geen mensen op het veld meer gewond zijn geraakt."

Nepsupporters

Toch is er nog voldoende werk aan de winkel, beseft directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen van de KNVB: "We zijn nog niet waar we willen zijn, want het aantal incidenten ligt nog altijd ruim boven het aantal voor corona, maar uit deze cijfers blijkt dat we meer grip krijgen op het probleem", aldus van Leeuwen. Verderop schrijft de bond: "Een kleine groep nepsupporters mag het voetbal nooit verpesten voor iedereen die wél hun club steunt."