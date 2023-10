Koeman stapte naar de KNVB: 'Ik heb dat laatst ook gezien bij een wedstrijd van Ajax'

Bondscoach Ronald Koeman heeft bij de KNVB aangegeven dat er iets moet gebeuren tegen de laserstralen in Griekenland. Recentelijk had Ajax te maken met de lasers tegen AEK Athene en dat was voor de keuzeheer reden om daar alvast rekening mee te houden.

“Ik heb dat laatst ook gezien bij een wedstrijd van Ajax”, reageerde Koeman tijdens het persmoment op de vraag of hij rekening houdt met laserstralen tegen Griekenland, zoals bij Ajax laatst aan de hand was. “Ik heb het kenbaar gemaakt bij de KNVB. Als dat weer gebeurt, dan moet de scheidsrechter of de UEFA ingrijpen.” Het duel wordt in hetzelfde stadion (Agia Sofiastadion) gespeeld als waar Ajax tegen AEK Athene speelde.

Onder meer bij een strafschop van Steven Bergwijn kreeg de Ajacied ontzettend veel laserstralen in zijn gezicht. Desondanks schoot hij vanaf elf meter raak tegen AEK Athene in de groepsfase van de Europa League. Maurice Steijn was er eerder ook al woedend over en hoopte dat de UEFA het hard gaat aanpakken. “Dit kan niet, er moet vanuit de club of UEFA ingegrepen worden”, zei de oefenmeester van Ajax destijds.