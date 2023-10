Kraay junior zag maar twee lichtpuntjes bij Oranje; Feyenoorder was ‘héél matig’

Hans Kraay junior heeft weinig positieve gevoelens overgehouden aan het duel van het Nederlands elftal tegen Griekenland. Oranje won op de valreep, waardoor plaatsing voor het EK een feit lijkt. Toch waren er volgens Kraay maar twee spelers die hun niveau haalden bij Nederland.

“Ik vond Quilindschy Hartman in de eerste helft niet alleen verdedigend goed, want hij speelde tegen de beste Griek (Masouras, red.). Hij was ook aanvallend weer goed. De tweede helft was Hartman degelijk”, vindt Kraay junior tijdens de nabeschouwing bij ESPN. Hartman maakte afgelopen vrijdag zijn debuut voor het Nederlands elftal tegen Frankrijk en speelde in die wedstrijd ook verdienstelijk.

Ook Tijjani Reijnders kan op complimenten rekenen van Kraay junior. “Die was ook weer goed. Hij was dreigend. Hij speelde vandaag wat meer in de controle. Ik wist niet dat Reijnders zoveel diepgang had, maar hij kan ook met een bal in de rug uit de voeten. Reijnders was dus goed, en Hartman was goed, dan heb je het denk ik wel gehad”, stelt de ESPN-analist.

Lutsharel Geertruida speelde daarentegen een ongelukkige wedstrijd, vond Kraay junior. De Feyenoorder maakte in de eerste helft een overtreding, waarna hij vervolgens uit frustratie de bal weg kegelde. Deze actie had hem mogelijk een rode kaart kunnen opleveren. “Die was héél matig”, is de oud-voetballer stellig.