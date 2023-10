Kritiek op Ajax-coach Steijn vanwege Ibiza-trip: 'Alsof je huis in de brand staat en jij gaat...'

Marciano Vink vindt het onverstandig van Maurice Steijn om in de interlandbreak naar Ibiza te verkassen. De analist van ESPN stelt dat het op z’n zachtst gezegd niet handig is van de Ajax-coach, ondanks dat het ook geen grote halszaak is.

“Het voelt een beetje alsof je huis in de brand staat en dat je naar de bioscoop gaat, heel plat gezegd”, aldus Vink bij Voetbalpraat. “Je hóéft het niet te doen.” Volgens Vink was het gezien de beeldvorming rondom Steijn verstandiger om in Nederland te blijven totdat de storm rondom hem was gaan liggen. “Wacht gewoon drie maanden.”

Hard veroordelen doen de mannen aan tafel het anderzijds niet, maar Steijn had beter tot een andere conclusie kunnen komen. “Je weet hoe het uitgelegd gaat worden”, weet tafelgenoot Yordi Yamali. “De vorige keer was een maand geleden. Is het dan zo verschrikkelijk in Nederland dat je hier geen maand kan blijven? Maar het zijn complete randzaken”, wilde hij er geen groot issue van maken. “Maar je hebt ook te maken met beeldvorming.”

Lees ook: Ajax-fans gaan los onder eerste trainingsbeelden van A-selectie in interlandbreak

Het is niet uit te sluiten dat Steijn ook op vakantie nog dingen voorbereid heeft voor bij Ajax, maar dat er iets moet veranderen op het veld, ziet Vink ook. “Te veel spelers zijn uit hun normale doen. Zo’n bal die Gaaei breed geeft over twintig meter, heeft hij bij Viborg echt nooit gedaan. Sutalo die alle ballen inspeelt. En na FC Utrecht komen er nog meer moeilijke wedstrijden.”