Kwakman weet niet wat hij ziet tijdens FC Utrecht - Ajax: 'Ze staan stil! Een minuut lang!'

Het veldspel van Ajax tegen FC Utrecht is niet om over naar huis te schrijven, zo ziet Kees Kwakman. De analist van ESPN merkt dat de opbouw niet vloeiend verloopt en wijst onder meer naar Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson als schuldigen.

Kwakman laat in de pauze van de wedstrijd een fragment zien uit de eerste helft, waarop te zien is dat Ajax wordt afgejaagd door Utrecht. Centrumverdedigers Jorrel Hato en Josip Sutalo worden opgejaagd door Zakaria Labyad en Anthony Descotte, terwijl Benjamin Tahirovic vrij staat en aanspeelbaar is.

“De bal moet via Sutalo en Hato naar Tahirovic, maar dat kan vaak niet, want Labyad en Descotte doen dat goed”, merkt Kwakman op bij ESPN. “Dus dan moeten andere mensen zich inschakelen. Dan moet het via de backs. De backs moeten dan niet te hoog staan, anders kan de bal niet via Gaaei naar Tahirovic. Of een middenvelder moet zich inschakelen: Taylor of Hlynsson. Die moeten dan, zoals Feyenoord doet met Wieffer en Timber, een extra man creëren, zodat de bal via hen naar Tahirovic kan.”

Dat doen ze echter niet, ziet Kwakman. “Taylor en Hlynsson staan gewoon stil! Nu al een minuut! Die doen gewoon niks. Sosa staat stil, Gaaei staat stil, en Tahirovic heeft zelf ook niet de kwaliteiten om het spel te versnellen en te verdelen als hij wél een keer aan de bal komt. Dat lukt hem gewoon niet. Daarin komt hij tot nu toe kwaliteiten tekort. Tahirovic kan ook een keer tussen de twee centrale verdedigers inzakken en deze aanwijzingen geven, zodat ze tot voetballen komen.”