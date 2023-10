Louis van Gaal botste in 2012 met journalist vanwege ‘domme’ vraag over Maurice Steijn

Louis van Gaal heeft zich in 2012 al eens uitgelaten over de trainerskwaliteiten van Maurice Steijn. De ervaren trainer in ruste had destijds mooie woorden over voor de huidige hoofdcoach van Ajax, die toen werkzaam was bij ADO Den Haag. De spraakmakende beelden van Van Gaal over Steijn worden opgerakeld in de week dat eerstgenoemde naar voren werd geschoven als technisch adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax.

Steijn stond in het seizoen 2012/13 voor de groep bij ADO Den Haag. Hij kende een verdienstelijk seizoen met de club uit de Hofstad: ADO eindigde als negende in de Eredivisie. Van Gaal werd eind november 2012, toen Steijn met zijn elftal na veertien speelrondes achtste stond, door een verslaggever van Omroep West gevraagd naar zijn mening over Steijn. “Nou ja, volgens mij staat hij in de middenmoot. Gezien het budget waarmee hij moet werken, moet je dan wel een goede trainer zijn”, repliceerde Van Gaal, zelfs destijds bondscoach van het Nederlands elftal.

“Maar ik kan het ook niet goed beoordelen”, vervolgde Van Gaal, die vervolgens venijnig werd naar de desbetreffende verslaggever. “Ik vind dit soort vragen een beetje domme vragen.” De journalist wees Van Gaal er vervolgens op dat ‘domme vragen niet bestaan, alleen domme antwoorden’. Van Gaal: “Nee, domme vragen, want volgens mij heb jij die nu gesteld. Hoe kan ik nu beoordelen hoe iemand werkt? Ik heb hem nog nooit 24 uur kunnen gadeslaan. Ik hoor alleen maar wat hij zegt op televisie. Ik zie hoe zijn ploeg speelt. Ik vind dat je iemand dan nooit kunt beoordelen.”

“Je kunt alleen maar aan het spel en de speelwijze van een ploeg zien of je de hand van een trainer ziet. Maar dan kun je hem nog niet beoordelen op zijn vak als trainer”, ging Van Gaal verder. “Wat ik van die speelwijze vind? Hij speelt naargelang de kwaliteiten van zijn spelers. Dat is op zich al een prestatie, want dat lukt niet iedere trainer.”