Maandenlange schorsing voor Juventus-middenvelder na illegale gokactiviteiten

verschijnt voorlopig niet binnen de lijnen. Vorige week geleden kwam naar buiten dat de middenvelder van Juventus en de Italiaanse nationale ploeg wordt verdacht van wedden op voetbalwedstrijden via een illegale goksite. Volgens Sky Sports moet de Italiaan dat bekopen met een maandenlange schorsing.

Italië is in de ban van een nieuw schokschandaal. De voorbereiding van de nationale ploeg op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Malta en Engeland werd wreed verstoord door een politieverhoring van twee internationals op het trainingskamp. Nadat Juventus-middenvelder Fagioli vorige week al in verband werd gebracht met wedden op voetbalwedstrijden via een illegale goksite, kwam donderdag naar buiten dat de politie twee spelers van de nationale ploeg had verhoord over vergelijkbare overtredingen. Het gaat om Sandro Tonali (Newcastle United) en Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

In augustus bracht de Italiaanse roddeljournalist Fabrizio Corona al naar buiten dat Fagioli een fors gokprobleem heeft. De speler had zichzelf daarop al aangegeven bij de autoriteiten. Uit het onderzoek naar onder meer de verrichtingen op zijn telefoon kwamen veel meer namen uit het Italiaanse voetbal naar boven, waaronder internationals Tonali en Zaniolo. De straf voor Fagioli lijkt nu dus bekend. Naast Sky Sports meldt ook de doorgaans zeer goed geïnformeerde Gianluca Di Marzio dat Fagioli een akkoord heeft bereikt met het Openbaar Ministerie van Turijn over een schorsing. De middenvelder zal naar verluidt zeven maanden worden uitgesloten van voetbalgerelateerde activiteiten.

Het nieuws is nog niet definitief bevestigd, maar dat lijkt een kwestie van tijd. De middenvelder lijkt zich dus te kunnen gaan richten op volgend seizoen. Fagioli werd twee seizoenen geleden nog door Juventus verhuurd aan Cremonese, maar kwam inmiddels regelmatig in actie voor de Oude Dame. De Italiaan verscheen dit seizoen in drie competitieduels aan de aftrap en kwam drie keer als invaller binnen de lijnen. Fagioli debuteerde vorig jaar in de nationale ploeg. Verder dan één interland kwam hij vooralsnog niet en daar zal voorlopig dus geen verandering in komen.