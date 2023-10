Marciano Vink benieuwd naar nieuwe assistent Ajax: 'Of ik het zou doen?'

Marciano Vink is benieuwd wie de technische staf van Ajax gaat versterken. Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart zijn allebei benaderd, maar hebben uiteindelijk ‘nee’ gezegd. Vink merkt dat trainer Maurice Steijn graag een Ajax-icoon aan de staf zou toevoegen. Zelf is hij niet beschikbaar voor de rol.

“Volgens mij wilde Steijn eerst Sneijder hebben, maar die wilde liever de managementkant op. Steijn is naarstig op zoek naar een Ajax-icoon om toe te voegen aan de staf”, stelt Vink bij Voetbalpraat. “Of dat nu is omdat diegene daadwerkelijk tactisch en technisch iets kan toevoegen, of simpelweg om wat meer ontspanning in de groep te brengen, dat weten we niet.”

Van der Vaart bevestigde vrijdagavond bij de NOS dat hij is gevraagd door Steijn en directeur Jan van Halst. Hij heeft er ‘lang over nagedacht’, maar vond zichzelf niet de juiste man. “Rafael doet het niet, want die zegt dat hij een brandje niet half wil blussen. Hij woont natuurlijk in Roemenië. Wat dat betreft zal bekeken moeten worden of er nog een Ajax-icoon beschikbaar is. Ik ben benieuwd wie de derde is die ze gaan benaderen.”

Presentator Milan van Dongen vraagt of Vink, die tussen 1988 en 1993 uitkwam voor Ajax, beschikbaar is. “Nee hoor, niet beschikbaar. Sowieso niet rond een elftal. Het andere, tja…” De naam van Vink gaat regelmatig rond als hoofd jeugdopleiding van Ajax en die deur laat hij dus wel open.