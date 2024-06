Feyenoord is concreet en wil contract verlengen, voordat Italiaanse club toeslaat

Feyenoord wil het contract van openbreken en verlengen, zo weet het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl woensdagmiddag te melden. Beelen ligt nog tot medio 2027 onder contract in De Kuip, maar heeft een dusdanig goede indruk gemaakt in Rotterdam-Zuid, dat de Rotterdammers concreet met hem om tafel zijn gegaan om zijn contract te verlengen.

Beelen wist zich, mede door de blessures van Gernot Trauner, in de basis te spelen bij Feyenoord. Hij hield zich uitstekend staande in Europa League-duels tegen onder meer AS Roma, waardoor de kans groot lijkt dat hij onder de nieuwe trainer Brian Priske opnieuw het vertrouwen gaat krijgen in het hart van de defensie. Dat is ook het doel van Beelen en een voorwaarde voordat hij zijn handtekening onder een nieuw contract zet, weet 1908.nl. Beelen wil zijn basisplaats behouden.

De goede ontwikkeling van Beelen is voor Feyenoord een reden om zijn contract te verlengen, maar de beleidsbepalers van de Rotterdamse club hopen ook een (onbekende) Italiaanse club te slim af te zijn. Er is namelijk een club uit de Serie A die stevig aan de verdediger van Feyenoord zou trekken. Technisch directeur Dennis te Kloese hoopt concrete interesse vanuit Italië te voorkomen met het vroegtijdig verlengen van het contract van Beelen.

Vorige zomer kwam de 23-jarige centrale verdediger over van PEC Zwolle, waarmee hij promoveerde naar de Eredivisie. Feyenoord betaalde destijds drie miljoen euro voor de verdediger, die in eerste instantie genoegen moest nemen met een plek op de reservebank. Uiteindelijk heeft de geboren Harderwijker zich in de basis gespeeld in De Kuip.

