Marciano Vink kraakt Ajax-speler: ‘Je zag de irritatie, het is bijna schandalig’

was tijdens de eerste helft tussen PSV en Ajax de opvallendste speler van het veld. De spits van Ajax miste twee levensgrote kansen, maar zette op slag van rust ook de 1-2 op het scorebord.

Marciano Vink merkt op dat er na het doelpunt dat Brobbey maakte veel emoties loskwamen bij de spits. Volgens de analist had dat alles te maken met de twee grote kansen die de spits eerder in de wedstrijd onbenut had gelaten. “Je zag de irritatie bij Brobbey toen hij de 1-2 maakte. Hij heeft natuurlijk megakansen laten liggen”, analyseert Vink in de rust bij ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Vooral de mogelijkheid die Brobbey in de dertiende minuut van de wedstrijd kreeg, was enorm. De aanvaller kreeg de bal op een presenteerblaadje van Kenneth Taylor, maar miste voor een vrijwel leeg doel. “Die kans die voor zijn linkerbeen viel, het is bijna schandalig dat je die mist. Een slap voetje”, is Vink kritisch.

“Als jij in een lastig parket zit zoals Ajax momenteel en je voetbalt behoorlijk goed, dan moet je toeslaan op de momenten dat je voor de goal komt”, vervolgt Vink. “Als Brobbey die kansen dan laat liggen, dan gaat het in zijn hoofd zitten en dan komt de irritatie eruit.”

Collega-analist Kees Kwakman vindt dat Brobbey ondanks de kansen die hij miste een goede eerste helft speelde. “Brobbey wint heel veel duels en speelt hartstikke goed. Maar hij had wel minstens één doelpunt meer moeten maken.” Volgens de oud-middenvelder van onder meer FC Volendam moet Brobbey werken aan zijn afwerking. “Brobbey wil de bal continu door de benen van de keeper heen spelen, maar daar moet hij van af. Hij heeft veel meer tijd. Bijvoorbeeld om beter om de bal heen te gaan staan, zodat je de bal in de verre hoek kunt krullen. Daar zal hij echt aan moeten werken.”