Marino Pusic komt bij debuut goal tekort voor stunt tegen FC Barcelona

Het is Marino Pusic niet gelukt om bij zijn debuut als hoofdtrainer van Shakhtar Donetsk voor een stunt te zorgen. De Oekraïense topclub ging woensdagavond in de Champions League met 2-1 onderuit tegen FC Barcelona.

Pusic vertrok deze week als assistent-trainer bij Feyenoord om bij Shakhtar Donetsk op eigen benen te kunnen staan. Slechts een dag na de bevestiging van de transfer, debuteerde de 52-jarige trainer op de bank bij zijn nieuwe werkgever. Met een uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League was het een bijzondere vuurdoop voor Pusic, die als speler en trainer bij diverse Nederlandse clubs werkzaam is geweest.

Artikel gaat verder onder video

Waar Shakhtar in de vorige speelronde won bij het Antwerp van Mark van Bommel, werd er woensdag verloren in Barcelona. De Catalanen, zonder onder meer de geblesseerde Frenkie de Jong, kwamen in de 28ste minuut op voorsprong door een doelpunt van Ferran Torres, dat in eerste instantie nog werd afgekeurd vanwege buitenspel. Even later ramde Fermín López de 2-0 tegen de touwen.

Shakhtar maakte na een uur via Georgiy Sudakov nog wel de aansluitingstreffer, maar meer zat er niet in voor de manschappen van Pusic. De club uit Oekraïne blijft door de nederlaag steken op de derde plaats in Groep H, waar Barcelona met negen punten uit drie wedstrijden de dans leidt. Antwerp en FC Porto, de andere clubs in deze groep, komen later op de avond tegen elkaar in actie.