Mike Verweij voorziet 'krankzinnig scenario' bij Ajax: 'Hij wordt hard uitgelachen'

Tot de aanstelling van Alex Kroes is Jan van Halst de algemeen directeur van Ajax en in die hoedanigheid heeft hij het lot van trainer Maurice Steijn in handen. Clubwatcher Mike Verweij vindt het 'een krankzinnige situatie' dat Van Halst moet beslissen over Steijn en vermoedt dat de directeur geen autoriteit meer heeft.

Ajax maakte zondag bekend dat Van Halst niet meer terugkeert in de Raad van Commissarissen. "Daardoor ontstaat wel de vraag wie Jan van Halst nog serieus neemt binnen de club. Met het programma blijft de kans natuurlijk aanwezig dat Ajax veel wedstrijden gaat verliezen", doelt Verweij op de komende wedstrijden tegen AEK Athene (uit), AZ (thuis), FC Utrecht (uit), Brighton & Hove Albion (uit) en PSV (uit).

Artikel gaat verder onder video

"Als Ajax de komende wedstrijden niet wint, zal Van Halst een beslissing moeten nemen over Maurice Steijn", waarschuwt de journalist van De Telegraaf in de podcast Kick-Off. "Dat zou krankzinnig zijn. Je slaat dan een gigantisch modderfiguur naar buiten toe. Je moet autoriteit hebben en dat heeft hij gewoon totaal niet meer. Hij is verantwoordelijk geweest voor het toezicht op de twaalf aankopen van Ajax. We zien inmiddels dat het niet de allerbeste aankopen zijn. Nu gaat hij weg en ik denk dat hij heel hard uitgelachen wordt bij iedere beslissing die hij neemt."