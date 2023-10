Nederlanders verontrust door één naam in opstelling Oranje: ‘Lachwekkend en ronduit bizar’

Veel Nederlanders kunnen zich allesbehalve vinden in de keuze van Ronald Koeman om op te stellen tegen Griekenland. De bondscoach verraste maandagavond door met de Ajacied te starten, in plaats van onder meer Donyell Malen.

Ajax-aanvoerder Bergwijn speelde tegen Frankrijk slechts elf minuten, maar gaf in die wedstrijd wel de assist bij de aansluitingstreffer van Oranje. In de Eredivisie verkeert de aanvaller ook niet in opperbeste vorm. Zijn laatste treffers kwamen allemaal vanaf de penaltystip. Een velddoelpunt maakte Bergwijn dit seizoen alleen in de openingswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Hans Kraay junior is verrast door de basisplek voor Bergwijn, maar niet per se negatief. “Als ik in mijn korte geheugen graaf, heeft hij het wel vaak goed gedaan bij Oranje. Denk bijvoorbeeld aan Noorwegen-uit in de WK-kwalificatie. Meestal stelt hij niet teleur. Wel had ik Malen verwacht in de basis”, zegt de analist bij ESPN.

Op X reageren veel Nederlanders met grote verbazing op de opstelling van Oranje.