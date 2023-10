Nick Olij bezorgt met vuurwapen bedreigde jongen (11) geweldige opsteker

Sparta Rotterdam-keeper heeft een elfjarige jongen een onvergetelijke dag bezorgd. De jongen uit Rotterdam-Zuid kon wel een opsteker gebruiken nadat hij in zijn wijk met een vuurwapen was bedreigd.

Over het nare incident wil moeder Eveline van Wanrooij aan tafel bij het RTV Rijnmond-programma Sparta naar Voren! weinig kwijt, maar wel over wat er daarna is gebeurd. "Het bleef maar hangen. We bleven er maar over praten en hij sliep slecht", begint ze. "Ik stuurde een mail naar Sparta met de vraag of hij twee minuten met Olij over keepershandschoenen mocht praten. Mijn kind is zó'n fan van keeperschandschoenen en hij wilde graag weten welk merk Olij had."

Sparta handelde snel en nodigde de jongen uit voor een ontmoeting met Olij. "Hij heeft een halfuur met hem zitten praten. We kregen de keepershandschoenen die hij vorig seizoen heeft gebruikt, met alle beschadigingen er nog op. Die werden allemaal met een vergrootglas bekeken. En hij kreeg een shirt met een handtekening. Hoe hij ons op Het Kasteel heeft ontvangen, is zo mooi."

Dankzij de ontmoeting met Olij kon het jongetje zijn gedachten verzetten. "Hij kwam de volgende dag, in een knaloranje pak, op school met een verhaal en een foto. Het heeft echt zo goed geholpen. Hij kreeg een stukje zelfvertrouwen doordat hij een nieuw verhaal had. Dat heeft echt wat met hem gedaan."