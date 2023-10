Noa Vahle ziet smetje op Oranje-debuut Hartman: 'Dat was het enige jammere, ja'

Aan het Oranje-debuut van zat - buiten de 1-2 nederlaag tegen Frankrijk - één smetje, merkte Noa Vahle vrijdagavond op in een interview met de Feyenoorder. Die moest de kersvers Televizier-Ring-winnares daar lachend gelijk in geven.

Hartman kan terugkijken op een geslaagd debuut, waarin hij kort voor tijd zijn eerste interland zelfs opluisterde met de aansluitingstreffer, die uiteindelijk niet voldoende bleek voor een punt. "Je debuteert natuurlijk wel in de ArenA", merkt Vahle aan het eind van het vraaggesprek voor de camera's van SBS6 op. "Ja", lacht Hartman, "ik had hier hiervoor nog nooit verloren, maar nu helaas wel. Maar dat was het enige jammere eigenlijk." Hartman vervolgt: "We zitten nu in de kleedkamer van Ajax, dat was wel even wennen. Hopelijk was het niet de laatste keer, misschien nog eens met het Nederlands elftal. Maar ik speel liever in De Kuip."

Bekijk hieronder het volledige interview dat Vahle met Hartman hield, waarin hij ook vertelt wanneer hij wist dat hij een basisplaats in Oranje zou krijgen en het verschil tussen spelen voor Feyenoord en het Nederlands elftal benoemt.