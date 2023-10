Nordin Amrabat spreekt met twee woorden verwachtingen uit voor AEK Athene - Ajax

Na het gelijkspel tegen Olympique Marseille (3-3) in de eerste groepswedstrijd, heeft Ajax donderdagavond op bezoek bij AEK Athene een beter resultaat nodig om een goede kans te maken op overwintering in de Europa League. Het belooft voor de Amsterdammers echter een heet avondje te worden. Waar de ploeg van trainer Maurice Steijn al weken heel moeizaam voor de dag komt, blaken en zijn ploeggenoten van het zelfvertrouwen.

De oud-speler van onder meer FC Omniworld (tegenwoordig Almere City), VVV-Venlo en PSV liet zich eerder deze week al uit over de ontmoeting tussen AEK Athene en Ajax in de Europa League. “Als het in de top van een club chaos is, sijpelt dat door naar de kleedkamer. Dat voel je en neem je mee het veld op. Als je ouder bent, kun je dat beter afsluiten. Als je jonger bent, gaat dat moeilijker”, zei Amrabat tegen Ajax Life.

Daags voor de wedstrijd in Athene wordt de aanvaller ook door ESPN gevraagd naar zijn komende tegenstander. “Ajax is Ajax natuurlijk voor de Grieken. Het blijft een grote club. We kijken er allemaal naar uit om morgen tegen Ajax te spelen”, zegt Amrabat over de algemene stemming in de Griekse hoofdstad. Persoonlijk kijkt hij op een andere manier naar de Amsterdammers. Hij zag Ajax afgelopen zaterdag nog in actie tegen RKC Waalwijk. “Dat is niet hoe Ajax normaal gesproken voetbalt. Je ziet heel snel de lange bal, dat er een beetje angst in het spel zit. Daarvan moeten wij morgen eigenlijk profiteren.”

Op de vraag of donderdagavond hét moment is om Ajax ‘te pakken’, heeft Amrabat een duidelijk antwoord. “Zeer zeker”, klinkt hij vol overtuiging. AEK Athene verkeert overigens evenals Ajax (nog) niet in beste vorm. Het haalde elf punten uit de eerste zes competitiewedstrijden en staat daarmee op de zesde plaats in de Griekse Super League. Het laatste competitieduel met OFI resulteerde in een 2-0 nederlaag. AEK Athene boekte twee weken geleden wél een knappe overwinning op Brighton & Hove Albion (2-3). Bij een overwinning op Ajax zetten Amrabat en consorten dus een serieuze stap richting overwintering in de Europa League.