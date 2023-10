Amrabat licht Ajacied uit: 'Hij speelde als een baas tegen ons, schrijf dat maar op'

kijkt uit naar de Europa League-wedstrijd tegen Ajax van komende donderdag. Het wordt voor de 36-jarige aanvaller van AEK Athene alweer de derde keer dit seizoen dat hij op het veld tegenkomt. Tijdens de vorige ontmoetingen maakte de 23-jarige centrale verdediger veel indruk.

Sutalo was op dat moment nog speler van Dinamo Zagreb en speelde tegen AEK Athene om een plekje in de play-offs van de Champions League. De Grieken overleefden de derde voorronde weliswaar, maar vlogen er daarna uit tegen het Antwerp van Mark van Bommel. “Maar eigenlijk waren we beter. We kregen veel meer kansen dan Antwerp. De ronde daarvoor was Dinamo Zagreb eigenlijk beter dan ons. Eerlijk is eerlijk. Josip Sutalo speelde tegen ons twee keer als een baas. Schrijf dat maar op”, zegt hij tegen Ajax Life.

Ajax wacht deze week een wedstrijd in een Griekse heksenketel, stelt Amrabat. “We spelen voor 35.000 fans in een, sinds vorig seizoen, nieuw stadion. Het is altijd vol. De supporters zitten dicht op het veld. De sfeer is top, al vind ik de sfeer tijdens onze derby's eerlijk gezegd nóg beter dan tijdens Europese wedstrijden.”

Dat het bij Ajax op dit moment zeer onrustig is, ziet Amrabat als voordeel voor zijn ploeg. “Als het in de top van een club chaos is, sijpelt dat door naar de kleedkamer. Dat voel je en neem je mee het veld op. Als je ouder bent, kun je dat beter afsluiten. Als je jonger bent, gaat dat moeilijker.”