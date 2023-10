Officiële Ajax Radio slaat enorme flater: 'Bergwijn gelijk naar zandbak sturen, f*ucking Toornstra'

Ajax Radio, dat op de officiële kanalen van Ajax radioverslag van de wedstrijden van de Amsterdammers, is zondag pijnlijk de fout in gegaan. Het tweetal dat in De Galgenwaard verslag deed had niet door dat hun microfoons na afloop nog aanstonden, op het moment dat emoties de boventoon gingen voeren bij de verslaggevers. Het fragment gaat rond op sociale media.

Op de officiële website van Ajax is Ajax Radio bij iedere wedstrijd te beluisteren, zo ook zondagmiddag bij het duel tussen FC Utrecht en Ajax in De Galgenwaard: 4-3. Na afloop dachten de verslaggevers in het stadion dat ze niet meer hoorbaar waren en op dat moment lieten ze hun onvrede blijken over het optreden van de Amsterdammers in de Domstad. Echter, luisterden er op dat moment nog mensen naar het tweetal, dat onder meer kritiek uitte op Steven Bergwijn.

Artikel gaat verder onder video

"Weet je wie hem wel slecht inschoot? Steven Bergwijn op het einde. Hlynsson met zijn twintig jaar drukt hem twee keer rustig binnen. Aanvoerder Bergwijn, die te goed zou zijn voor de Eredivisie, jaagt de bal naar een andere planeet”, zegt een van de presentatoren, nadat daarvoor de derde treffer van FC Utrecht werd besproken, waarbij Jens Toornstra een zee van ruimte kreeg om de bal achter Jay Gorter te schieten: “Hoe kan hij zo vrij staan? F*cking Jens Toornstra. Alle kleine details helpen mee aan deze zwarte tijd. F*cking Jens Toornstra”.

Over het optreden van Hlynsson was het tweetal van Ajax Radio te spreken, maar niet over hoe Bergwijn voor de dag kwam in De Galgenwaard. Een van de radioverslaggevers weet in ieder geval dat hij direct afscheid van de aanvoerder zou nemen in de winterstop, die veelal wordt gelinkt aan clubs uit Saudi-Arabië, zoals FCUpdate.nl eerder deze zomer wist te melden: "Gelijk, gelijk", is een van de verslaggevers duidelijk. Vervolgens eindigt het fragment, dat op sociale media veel wordt gedeeld.