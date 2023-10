Oranje-international maakt geen indruk bij PSV: 'Duidelijk dat hij dit niveau niet aankan'

RC Lens is weliswaar de huidige nummer vijftien van Frankrijk, maar dat wil niet zeggen dat PSV het treffen in Frankrijk zomaar even zal gaan winnen. Dat blijkt uit de eerste 45 minuten. De ploeg van trainer Peter Bosz heeft het tot dusver erg lastig en had zelfs op een achterstand kunnen staan. Ook , dit seizoen toch een van de absolute uitblinkers bij de Eindhovenaren, slaagt er nog niet in zijn stempel te drukken. Op X zijn er maar weinig mensen te spreken over het optreden van de middenvelder.

PSV-trainer Bosz kreeg voorafgaand aan het duel met RC Lens bij Ziggo Sport de vraag wat hij vindt van de uitspraken van Rafael van der Vaart over Veerman. De voormalig Oranje-international is een groot fan van de middenvelder, maar denkt tegelijkertijd dat PSV diens plafond is. Bosz erkent weliswaar dat er in het spel van Veerman nog voldoende ruimte voor verbetering is, maar is tevens van mening dat hij wel degelijk een stap hogerop kan zetten.

Op X stelt een aantal kijkers echter vraagtekens bij het niveau van Veerman. De oud-speler van FC Volendam en sc Heerenveen, die onlangs nog tweemaal in actie kwam voor het Nederlands elftal, viel in de eerste Champions League-wedstrijd tegen Arsenal al door de mand en kon ook in het thuisduel met Sevilla weinig potten breken. Veerman zal zich op bezoek bij RC Lens ongetwijfeld van zijn beste kant willen laten zien, maar dat ging hem in de eerste helft niet goed af. “Veerman, valt me weer tegen. Leuk voor de Eredivisie, maar niet op dit niveau”, leest het onder meer.

