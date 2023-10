Peter Bosz reageert op kritische uitspraken Rafael van der Vaart over PSV'er

Peter Bosz snapt wat Rafael van der Vaart bedoelt met zijn uitspraken over middenvelder Joey Veerman. De oefenmeester van PSV erkent weliswaar dat de controleur ook een aantal mindere punten heeft, maar weet ook dat hij wel degelijk nog een volgende stap kan zetten in zijn ontwikkeling.

Bosz werd bij Ziggo Sport gevraagd naar de uitspraken van analist Van der Vaart, die een grote fan is van Veerman in zijn huidige rol bij PSV, maar ook denkt dat PSV het plafond is voor de middenvelder. Met die woorden werd Bosz dinsdagavond geconfronteerd. “Joey heeft hele specifieke kwaliteiten en die proberen wij te benutten”, begon de coach zijn verhaal voor het duel met Lens RC.

Natuurlijk heeft hij ook een aantal dingen, zoals iedere speler, waar hij minder in is. Die proberen we te camoufleren”, vervolgde Bosz, die daarbij ongetwijfeld doelde op het spel zonder bal van de PSV’er, waarop vaker kritiek is geweest. “Hoe je dat doet? Dat doe je door andere spelers rondom hem te zetten, die hem daarbij helpen.”

Toch heeft Bosz er zeker vertrouwen in dat Veerman het in zich heeft om een stap omhoog te maken op langere termijn. “Dit zijn de wedstrijden waarin hij mag laten zien dat hij wel degelijk een stap hoger aankan. Want in balbezit is hij een absolute meerwaarde”, reageerde Bosz.