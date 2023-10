Oranje-klant wees FC Barcelona af deze zomer: 'Geen moment spijt van gehad'

kon in de afgelopen periode een transfer maken naar FC Barcelona. De middenvelder stond in de Catalaanse belangstelling, maar koos uiteindelijk voor een avontuur bij AC Milan. Daar is hij vooralsnog een uitstekende basiskracht.

“Barcelona was op zoek naar een echte nummer 6. De rol die Milan voor ogen had, past beter bij mij”, legt Reijnders bij Voetbal International zijn keuze uit om naar Italië in plaats van Spanje te gaan. “Ik heb het thuis besproken met mijn vader en in onze ogen kwam Milan met het perfecte plan. Ik heb eerst met de technisch directeur gesproken, daarna met de trainer en daaruit ontstond het gevoel dat ik me bij Milan sneller thuis zou gaan voelen. Dat is ook gebleken. Ik heb er geen moment spijt van gehad.”

Reijnders is namelijk een vaste basiskracht bij AC Milan in zijn eerste maanden. “Er was al een plan hoe het eruit moest gaan zien voor mij. Maar dan moet je het nog wel afdwingen. Kort na mijn presentatie gingen we op trainingskamp naar Amerika. In een oefenwedstrijd daar, tegen Juventus, speelden we met de ploeg die de trainer voor ogen had. Daar stond ik tussen. Dat was de kans om te laten zien dat ik in die rol kan spelen en vrij kan zijn. Tot nu toe gaat dat aardig.”

Er zijn wel wat verschillen dan in zijn periode in Alkmaar. “De intensiteit is natuurlijk hoger dan bij AZ. Je traint en speelt bij Milan met spelers van wereldklasse. Daarin moet je mee, ook door je eigen voetballende kwaliteiten te laten zien. Het was vergelijkbaar met mijn eerste keer bij Oranje. Je moet mee in een hoger niveau”, aldus de middenvelder, die naar eigen zeggen hoger op het veld en op een aanvallendere plek staat dan in zijn periode bij AZ.