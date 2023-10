Oranje krijgt na nederlaag ook slecht nieuws uit Dublin

Griekenland heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de EK-kwalificatie door Ierland met 0-2 te verslaan. De Griekse zege in Dublin is voor het Nederlands elftal slecht nieuws.

Griekenland, de belangrijkste concurrent van Oranje in strijd om plek twee in Groep B, nam vrijdagavond dankzij een doelpunt van Giorgos Giakoumakis in de twintigste minuut de leiding. De oud-speler van VVV-Venlo kopte knap raak na een voorzet van Konstantinos Tsimikas, die een verleden heeft bij Willem II.

Nog voor rust verdubbelde Griekenland de marge via Giorgos Masouras, die in de vierde minuut van de blessuretijd met enig fortuin de bal voor zijn voeten kreeg en voor de 0-2 tekende. De voorsprong werd in de tweede helft door de Grieken vastgehouden.

Artikel gaat verder onder video

Griekenland staat door de zege in de Ierse hoofdstad tweede in Groep. De voorsprong op Oranje is drie punten. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman heeft wel een wedstrijd minder gespeeld en staat zodoende in verliespunten gelijk met de Grieken.

Komende maandag staan Nederland en Griekenland tegenover elkaar. De wedstrijd wordt in het Agia Sophia Stadium in Athene gespeeld.

Overige uitslagen:

Oostenrijk – België 2-3

Estland – Azerbeidzjan 0-2

IJsland – Luxemburg 1-1

Liechtenstein – Bosnië en Herzegovina 0-2

Portugal – Slowakije 3-2