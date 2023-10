Oranje krijgt op valreep nog nieuwtje en houdt Europese wedstrijd Ajax mogelijk in achterhoofd

Het Nederlands elftal neemt het om 20.45 uur op tegen Griekenland in een uitverkocht stadion. Dit leek één dag geleden nog niet het geval te zijn, omdat er toen nog een groot deel van de kaarten in de OPAP Arena niet verkocht waren.

Zondagavond stond de teller namelijk pas op 16.000 verkochte kaarten. Dat zou betekenen dat het stadion in Athene halfleeg zou zijn, maar dit is dus uiteindelijk niet het geval. Op de wedstrijddag is de verkoop flink omhooggeschoten en kan Oranje zich dus opmaken voor een Griekse heksenketel.

Er werden gedurende de maandag liefst negenduizend kaarten verkocht, waardoor Oranje nu voor zo’n 25.000 toeschouwers gaat spelen. De OPAP Arena, het stadion waar AEK Athene hun thuiswedstrijden in speelt, heeft normaliter een capaciteit van 32.000 toeschouwers, maar wegens veiligheidsoverwegingen moeten er een aantal vakken leeg blijven.

Oranje zal dus rekening moeten houden met een uitverkocht stadion. Of dit veel impact gaat hebben op de spelers, is nog maar de vraag. Zo’n anderhalve week geleden speelde Ajax voor de Europa League-groepsfase in en tegen AEK. In dat duel werden de spelers van Ajax lastiggevallen door lasers vanuit het thuispubliek.