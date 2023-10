Öztürk neemt het op voor Ajax-aanwinst: 'Alsof hij in een open inrichting is beland'

Suleyman Öztürk heeft het opgenomen voor . De middenvelder annex aanvaller maakte in twee interlands liefst vijf doelpunten, maar lijkt bij zijn club Ajax weinig kansen te krijgen. Volgens de journalist valt dat het talent niet te verwijten, maar ligt dat meer bij trainer Maurice Steijn.

“Het is maar goed dat Georges Mikautadze lang niet alles meekrijgt wat over hem wordt gezegd. Die jongen moet het idee hebben dat hij in een open inrichting is beland en meedoet aan een ingewikkeld experiment waarvan hij een van de slachtoffers is”, schrijft de journalist in zijn column van Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

“Mikautadze was afgelopen seizoen een sensatie bij FC Metz, kon naar een aantal gerenommeerde clubs in Frankrijk, maar koos voor de naam en faam die Ajax internationaal heeft. Hij liet zich verleiden door Sven Mislintat zonder te beseffen in wat voor slangenkuil hij terecht zou komen”, vervolgt Öztürk.

“Vanaf de eerste dag wordt aan zijn kwaliteiten getwijfeld. Hij schijnt er niets van te kunnen. De belangrijkste argumentatie: hij komt van het tweede niveau in Frankrijk… Op basis van één slechte wedstrijd tegen Fortuna Sittard begin september is hij afgeschreven. Terwijl hij de afgelopen twee jaar een interessante ontwikkeling heeft doorgemaakt en een 22-jarig talent is die weldegelijk iets kan”, neemt hij het voor de Georgiër op.

Volgens Öztürk geldt bovenstaand verhaal voor meerdere Ajax-aankopen en ligt het gebrek aan ontwikkeling vooral aan trainer Steijn, die zijn spelers afvalt, de schuld geeft en amper tactische vaardigheden toont. Over dat onderwerp lag hij afgelopen zondag in Studio Voetbal ook in de clinch met Rafael van der Vaart, die minder onder de indruk is van de zomeraanwinsten van Ajax.