Paris Saint-Germain kent opvallend eenvoudige avond tegen AC Milan

Paris Saint Germain heeft woensdagavondde tweede overwinning in de groepsfase van de Champions League geboekt. Tegen een matig AC Milan kwamen de Parijzenaars geen moment in de problemen: 3-0. Voor PSG waren Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani en Lee-Kang In trefzeker.

AC Milan begon aan de wedstrijd met de van een schorsing teruggekeerde Mike Maignan onder de lat en Tijjani Reijnders in de basis. PSG startte met de gebruikelijke namen aan de wedstrijd, met de voorhoede Mbappé, Dembélé en Kolo Muani.

Artikel gaat verder onder video

In een afgeladen vol en sfeervol Parc des Princes startte de wedstrijd met een hoog druk zettend PSG. Dat leverde wel veel balbezit op voor de Franse kampioen, maar nauwelijks gevaarlijke momenten. Sowieso waren de kansen schaars in de eerste helft. Bij de eerste de beste kans was het echter wel meteen raak, in de 31e minuut. Mbappé kreeg de bal in het zestienmetergebied en stond één op één met Fikayo Tomori. Mbappé zette met een schijnbeweging Tomori op het verkeerde been en schoof de bal droog in de korte hoek, Maignan kansloos latend: 1-0. Dat bleek de enige echte kans van de eerste helft te zijn.

In de tweede helft was er in de beginfase veel meer spektakel dan in de eerste. Het begon met een afgekeurde goal van Dembélé wegens een eerdere overtreding van Vitinha. Uit de daaropvolgende aanval kreeg Milan een enorme kans via Christian Pulisic, maar hij legde de bal te hard breed waar hij beter zelf had kunnen gaan. Kort daarna was het alsnog PSG dat scoorde. Uit een korte corner schoot Dembélé op doel. Maignan kon de bal nog keren maar was kansloos op de rebound van Kolo Muani: 2-0.

Daarmee leek de wedstrijd vroegtijdig beslist. Milan probeerde het nog wel, maar verder dan wat kleine mogelijkheden van Rafael Leão kwam het lange tijd niet. PSG daarentegen was telkens via de counter gevaarlijk, maar wist lang niet meer tot scoren te komen. Meest opwindende moment was toen Mbappé via de handen van Maignan tegen de paal schoot. Dat was tot de 89e minuut toen een prachtige aanval over meerdere schijven resulteerde in het doelpunt van de Koreaan Lee-Kan In.

Daarna bleef het bij 3-0 en zet PSG een stap in de richting van de tweede ronde in het toernooi dat het zo graag een keer wilt winnen. Milan blijft steken op twee punten en staat laatste in de groep.

Newcastle United - Borussia Dortmund 0-1

Borussia Dortmund heeft de hoop op overwintering in de Champions League nieuw leven ingeblazen. Na een gelijkspel en een nederlaag in de eerste twee wedstrijden, won de Duitse club woensdagavond op bezoek bij Newcastle United. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd vlak voor rust gemaakt door Lukas Nmecha, die met een beheerst schot in de lange hoek de matchwinner werd. De thuisploeg was met een poging op de laat diep in blessuretijd nog heel dicht bij een gelijkspel. Dortmund staat door de zege op vier punten uit drie wedstrijden, net als Newcastle.