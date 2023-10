Pascal Kamperman doet verontrustende constatering bij spelersbus van Oranje

begint maandagavond in de basis bij het Nederlands elftal in de cruciale EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Griekenland. De spits is fit genoeg om te starten, ondanks dat hij afgelopen vrijdag tegen Frankrijk (1-2 verlies) al in de eerste helft geblesseerd uitviel. Volgens Pascal Kamperman maakte Weghorst daags voor de wedstrijd in Athene geen frisse indruk.

Oranje trainde zondag nog op eigen bodem en stapte vervolgens op het vliegtuig naar Griekenland. Kamperman bekeek Weghorst aandachtig. “Hij ontbrak zaterdag op de uitlooptraining. Toen heeft hij in het hotel zelf een programma afgewerkt en gewerkt aan zijn herstel. Gisteren, een dag voor de wedstrijd, was hij er wel bij op de training. Hij deed alle oefeningen gewoon mee. Dan zit je te kijken en dan denk je: loopt hij nou helemaal fris? Of loopt hij nou nog een beetje te trekken met dat been? Is er iets wat wij willen zien, maar er helemaal niet is? Of doet hij maar een beetje alsof? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen”, zegt de presentator vlak voor de aftrap bij ESPN.

“Gisteravond stapte hij de bus uit en toen dacht ik: nou, dat gaat allemaal ook niet soepel”, vervolgt Kamperman. “Maar wellicht is dat beeld vertekend en loopt hij altijd op die manier een bus uit en op een trainingsveld. Hij staat in de basis vanavond. Ik neem aan dat hij gewoon fit is.” In de studio van ESPN vraagt Hans Kraay junior Kamperman om een nadere toelichting van zijn verontrustende constatering. “Hij stapte moeilijk uit de bus. Hij liep alsof hij een slag in zijn wiel had”, besluit de presentator over Weghorst.