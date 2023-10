Pavlidis schaart zich in rijtje met Johan Cruijff en helpt AZ hoogstpersoonlijk langs sc Heerenveen

heeft AZ zaterdagavond hoogstpersoonlijk voorbij sc Heerenveen geschoten (3-0). De Griekse spits maakte alle doelpunten, waarmee hij voor het negende duel op rij scoorde. De enige die dat ooit eerder deed, was Johan Cruijff in het seizoen 1966/67. De aanvaller van de Alkmaarders kan dat verbeteren komend weekend tegen NEC.

De toeschouwers in het AFAS-stadion werden niet bepaald verwend in de eerste helft, waar de kansen op één hand te tellen waren. Wel konden de AZ-supporters al na elf minuten juichen. Niemand minder dan Vangelis Pavlidis, die afgelopen maandag tegen het Nederlands elftal nog de schlemiel was door het weggeven van de cruciale strafschop, zette AZ op een 1-0 voorsprong. Hij kreeg de bal cadeau van de Heerenveen-verdediging en kon vervolgens van net binnen het zestienmetergebied uithalen. Zijn schot werd ongelukkig aangeraakt door Thom Haye waardoor Andries Noppert geen antwoord meer had op de poging van de Griekse spits, die daarmee zijn elfde doelpunt maakte in negen wedstrijden. Hierna was het wel gedaan met de opwinding in de eerste helft. Het aanvalsspel van beide ploegen was niet goed genoeg om tot kansen te komen. Heerenveen was nog het meest gevaarlijk uit standaardsituaties met Haye en Pelle van Amersfoort.

AZ gaf in het begin van de tweede helft een stuk meer gas dan in de eerste 45 minuten. Na ruim tien minuten de druk opgevoerd te hebben op het doel van de Friezen kwam na een klein uur spelen de verdiende 2-0. Dani de Wit zette voor vanaf de linkerkant en bereikte uiteraard wederom Pavlidis. De Griek kreeg alle tijd en kon de bal op zijn borst aannemen om vervolgens onberispelijk af te ronden.

AZ nam hierna de voet van het gaspedaal af met het oog op de Europese wedstrijd tegen Aston Villa die donderdag gespeeld wordt. Een echte spits neemt echter nooit écht gas terug en het was dan ook wederom Pavlidis die met zijn hattrick voor de 3-0 tekende. Hij kreeg de bal op aangeven van Yuki Sugawara voor zijn voeten en wist van dichtbij Noppert in de korte hoek te verschalken. Hierna kreeg de Griek zijn verdiende publiekswissel en worden er al vergelijkingen gemaakt met Coen Dillen die ooit namens PSV 43 keer scoorde in een seizoen, Pavlidis staat na negen wedstrijden al op dertien doelpunten en heeft concurrentie van Feyenoord-spits Santiago Giménez.

Er is werk aan de winkel voor de ploeg van Kees van Wonderen die na een nieuwe nederlaag de vijftiende plaats op de ranglijst bezetten. Volgende week kan Heerenveen proberen het tij te keren in een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. AZ zal met een heerlijk gevoel toeleven naar het geweldige Europese affiche tegen Aston Villa komende donderdag in de Conference League. En scoort volgende week Pavlidis wederom?