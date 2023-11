Perez stelt 'gevoelige' vraag: 'Moet de leiding van Ajax hem dit wel aandoen?'

Kenneth Perez vraagt zich af of Ajax er verstandig aan heeft gedaan om John van 't Schip voor de rest van het seizoen als trainer aan te stellen. De oud-middenvelder verloor nog maar kortgeleden zijn vrouw Daniëlle, die op 55-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van endeldarmkanker. Perez vreest dat Van 't Schip in de loop van het seizoen nog een 'terugval' kan krijgen in zijn rouwproces.

In de uitzending van Voetbalpraat op ESPN van maandag zegt Perez: "Dit is best wel een gevoelig onderwerp denk ik, maar ik zat te denken, Van 't Schip is vandaag aangesteld. Een zware baan in de Nederlandse voetballerij. Ik snap heel goed dat hij dit wil en 'ja' zegt, maar ik vraag me echt af of de leiding van zo'n club hem dit eigenlijk moet aandoen, na zo'n groot verlies dat hij net geleden heeft?" Van 't Schip gaf bij zijn presentatie eigenlijk zelf al antwoord op die vraag. Hij vertelde tegenover onder meer De Telegraaf dat hij voor haar overlijden op 10 september nog met Daniëlle over een mogelijk dienstverband bij Ajax heeft gesproken, en dat zij hem daarin volledig steunde en juist aanmoedigde.

Artikel gaat verder onder video

"Dan zal hij zich misschien nu wel paraat voelen", vervolgt Perez, "hij zei ook iets over dat zijn vrouw het allemaal goed zou vinden. Ik sprak ook Hans Kraay voor de uitzending en die zei: Het was echt mooi hoe hij dat vertelde", maar de Deense oud-voetballer vreest tóch dat Van 't Schip later in het seizoen nog last kan krijgen van de gebeurtenissen. "Je hoort vaak van mensen die zo een dierbare hebben verloren dat een terugval misschien wel later komt. Is dat goed te combineren met zo'n belangrijke baan, waar iedereen elke dag wat van je wil? Moet de leiding van Ajax hem dit aandoen?"

Algemeen Dagblad-journalist Maarten Wijffels beaamt dat op de redactie van zijn krant dezelfde zorgen leven. "Hij doet het vanuit liefde voor Ajax en zijn vrouw staat erachter, maar je weet niet wat er gaat komen. Straks is het half januari en hij zegt: 'Ik voel dat ik er even twee weken uit moet'. Dat zou vanuit zijn situatie volkomen begrijpelijk zijn, maar je hebt wel 'ja' gezegd tegen een baan die 24/7 is met alle druk en alles eromheen." Daarnaast kondigde Van 't Schip alvast aan dat hij op 17 december in Australië bij de bruiloft van zijn zoon aanwezig zal zijn en daardoor de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle aan zich voorbij zal laten gaan. Perez: "Normaal is een trainer 365 dagen bij de club, dan mis je heel vaak van dit soort mooie dingen in familiaire sfeer. Maar in dit geval snap ik ook dat de club niet zegt: Als je het doet kun je niet naar de bruiloft van je zoon."

Wijffels vervolgt: "Volgens mij kun je dit op een heel respectvolle manier best bespreekbaar maken." Presentator Vincent Schildkamp haakt in: "Er is ook heel veel aandacht voor geestelijk welzijn van trainers en spelers." Martijn Krabbendam, journalist bij Voetbal International, denkt dat het geen probleem is: "Hij komt op mij over als een rustige, bedachtzame trainer die ook gewerkt heeft terwijl zijn vrouw ernstig ziek was. Je weet het van tevoren nooit, maar hij is wel zo volwassen dat hij dit kan beslissen. En als hij denkt dat het kan, dan kan het toch?"