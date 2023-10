Daniëlle gaf Ajax-rentree John van 't Schip vlak voor overlijden haar zegen: 'Heel bewust over gesproken'

John van 't Schip heeft vlak voor haar overlijden nog met zijn vrouw Daniëlle gesproken over de mogelijkheid om als trainer bij Ajax in te stappen, zo onthult hij onder meer tegenover De Telegraaf. Zij moedigde hem zelfs aan om de uitdaging in Amsterdam met twee handen aan te grijpen, onder meer omdat dat goed voor hem zou zijn in zijn rouwproces om haar verscheiden.

Maandag bracht Ajax - zoals verwacht - naar buiten dat Van 't Schip per direct de functie van hoofdtrainer zal gaan vervullen in de Johan Cruijff ArenA. Op 10 september overleed zijn vrouw Daniëlle op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van endeldarmkanker. Nog voor haar verdrietige heengaan besprak Van 't Schip met haar de mogelijkheid om een rol te gaan spelen in Amsterdam. In eerste instantie ging dat nog om een functie in het technisch management, maar later passeerde ook het mogelijke hoofdtrainerschap de revue in hun gesprekken.

"Ik heb daar op een heel goede manier met mijn vrouw over gecommuniceerd", wordt Van 't Schip geciteerd in het artikel van clubwatcher Mike Verweij. "En zij is degene geweest die zei: ’John, dit zijn momenten en kansen die je moet pakken. Het is in het rouwproces goed voor jou om je volledig te kunnen geven. Anders zit je thuis. Word je daar beter van?’ We hebben daar heel bewust over gesproken”, aldus de 59-jarige trainer.

En dus werd Van 't Schip maandag gepresenteerd als de man die Ajax in het restant van het seizoen van de laatste plaats in de Eredivisie moet gaan leiden. Tegenover de NOS steekt hij niet onder stoelen of banken waar hij met de club naartoe wil: "Wij willen aansluiten in de komende wedstrijden, Europees voetbal is de doelstelling." De trainer tekent voor acht maanden, daarna zal hij in principe plaatsmaken voor een definitieve opvolger van de vorige week vertrokken Maurice Steijn.

"We weten allemaal hoe dingen in de voetballerij gaan", zegt Van 't Schip in het Telegraaf-artikel. "En bij Ajax is het duidelijk dat er niet alleen in en rond het eerste elftal, maar ook in de clubleiding zaken vorm moeten krijgen", vervolgt hij. "Ik vind het daarom zelfs logisch dat de club me tot het einde van het seizoen heeft aangesteld. Als het goed gaat, kunnen we ook door. Maar dat hoeft niet. Ik kan ook een stap terug doen om een heel andere taak te krijgen", aldus Van 't Schip.