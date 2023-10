Rellen rond AZ - Legia Warschau krijgen diplomatiek staartje, Poolse premier zet vraagtekens bij ME-optreden

Mateusz Morawiecki, de premier van Polen, heeft gereageerd op de rellen die donderdagavond uitbraken rond de wedstrijd tussen AZ en Legia Warschau in de Conference League. Nadat AZ het duel in Alkmaar met 1-0 had gewonnen, kwam het vooral rond de spelersbus van de bezoekers tot rellen, waarbij de Mobiele Eenheid van de politie handelend moest optreden.

Reeds voor de wedstrijd zorgden Poolse fans voor onrust in Alkmaar, maar vooral na afloop van het duel liep het uit de hand. De politie verrichte twee aanhoudingen; Poolse media melden dat het om twee spelers van Legia gaat: verdediger Radovan Pankov en middenvelder Josue Pesqueira. Tegen beiden is eenmaal aangifte gedaan, daar komt nog een tweede bij van een persoon die momenteel in het ziekenhuis ligt.

Een beveiliger van AZ raakte bij de schermutselingen bovendien gewond; hij zou een hersenschudding én een gebroken elleboog hebben overgehouden aan de rellen, een ME'er zou zelfs bewusteloos zijn geraakt. Ook de voorzitter van Legia zou enkele klappen hebben opgevangen.

Morawiecki toont zich in zijn eerste reactie vooral kritisch op het optreden van de ME. "Poolse fans en spelers moeten volgens de wet worden behandeld en er is geen toestemming om die wet te verbreken", wordt de premier geciteerd door het Algemeen Dagblad. De incidenten krijgen wat hem betreft dan ook een staartje op regeringsniveau: "Ik heb dringende diplomatieke actie bevolen om de gebeurtenissen van de nacht te verifiëren."

Kaartje

Een politiewoordvoerder wijt de problemen in Alkmaar aan het feit dat veel Poolse supporters rechtstreeks naar Alkmaar afreisden, waar ze (veelal) zonder kaartje probeerden toegang te krijgen tot het AFAS Stadion. De bedoeling was juist dat zij hun tickets hadden moeten ophalen in Den Haag bij het stadion van ADO, om vanaf daar per bus door te reizen naar Alkmaar.