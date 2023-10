René van der Gijp: 'Hij kan écht voetballen, het is jammer dat...'

René van der Gijp baalt dat een nieuwe blessure heeft opgelopen en wederom lang uit de roulatie is. De Braziliaan moest zich woensdagnacht in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Uruguay noodgedwongen al voor de rust laten vervangen. Na het duel, dat resulteerde in een Uruguayaanse 2-0 zege, kwam naar buiten dat hij zijn kruisband én meniscus heeft gescheurd.

Het is alweer tien jaar geleden dat Europa écht kennismaakte met Neymar. De Braziliaan had zijn thuisland in de zomer van dat jaar verruild voor een avontuur bij FC Barcelona. Neymar had het in zijn eerste seizoen in Spanje erg lastig, maar groeide nadien als kompaan van Lionel Messi en Luis Suárez uit tot een van de beste voetballers ter wereld. Het Zuid-Amerikaanse trio bij FC Barcelona bracht de club naar grote hoogten. Maar na vier jaar had Neymar het gehad met altijd maar weer in de schaduw van Messi te moeten staan en vertrok hij naar Paris Saint-Germain.

De Fransen maakten van de dribbelaar de duurste voetballer ooit, maar het huwelijk tussen PSG en Neymar werd een grote teleurstelling. PSG hoopte met Neymar de felbegeerde eindzege van de Champions League binnen te halen en haalde in de jacht op die prijs ook nog Kylian Mbappé én Messi naar het Parc des Princes, maar het mocht niet baten. Neymar worstelde tijdens zijn periode in Frankrijk elk seizoen wel met blessures en raakte geregeld in opspraak door zijn verrichtingen buiten de lijnen. Hij trok na het afgelopen seizoen de deur in Parijs achter zich dicht en verkaste naar Al-Ahli in Saudi-Arabië.

Dat kan naar alle waarschijnlijkheid pas na dit seizoen weer een beroep doen op Neymar. Hij viel woensdagnacht geblesseerd uit bij de nationale ploeg en moet vrezen dat het seizoen er voor hem dus al op zit. “Ik heb die wedstrijd zitten kijken. Hij is geen moment bij het doel geweest”, zegt Van der Gijp donderdagavond in Vandaag Inside. “Alle ballen op zijn eigen zestien opgehaald. Ik weet niet wat hij aan het doen is. En maar moeilijk doen en maar moeilijk doen. Ja, dan krijg je dit. Zonde man.”

Door zijn clubkeuzes en vele blessures dreigt de loopbaan van Neymar als een nachtkaars uit te gaan. En dat vindt Van der Gijp spijtig. “Hij kan wel voetballen, hè. Hij kan écht voetballen. Het is jammer dat niemand wat aan die hele ontwikkeling heeft kunnen doen. Dat vind ik zo jammer. Op een gegeven moment moet je toch tegen hem zeggen: ja, weet je vriend. Als jij elke keer die ballen achterin gaat ophalen en je verspeelt ze dan, dan hebben we er ook niet veel aan. Dat moet hij toch zelf ook wel begrijpen. Maar bij Barcelona was hij goed man. Kolere man”, aldus Van der Gijp.